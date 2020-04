Emporio Solidale di Ventimiglia: usufruiscono della spesa un migliaio di persone

Ventimiglia. Il 2 aprile ha compiuto un anno l’Emporio Solidale di Ventimiglia, nato su iniziativa di Caritas Intemelia e grazie al sostegno dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione i locali di via Sottoconvento ed alla collaborazione della Spes.

In piena emergenza Covid-19 l’Emporio si sta dimostrando un servizio importante per tutte quelle persone che si stanno trovando in difficoltà economica. Alle 200 famiglie che fino a questo momento hanno potuto fare la spesa gratuitamente, dall’inizio dell’emergenza se ne sono già aggiunte altre 150 (per un totale di più di 1.000 persone). Le nuove tessere a punti sono state attivate soprattutto a persone che fino ad ora non si erano rivolte ai nostri servizi o che da molto tempo non avevano più usufruito degli stessi. A sottolineare il momento di grande difficoltà della cittadinanza.

Molti Supermercati hanno attivato le spese sospese: la Conad di via Carso e di via Cabagni Baccini, il Despar, Eurospin, Coop, Carrefour, OK Market.. senza considerare le panetterie e alimentari che da tempo immemore donano l’invenduto: la più storica, ad esempio è la Panetteria Lia di Camporosso e come dimenticare i F.lli. Beccaria e i supermercati che già da prima erano attivi grazie all’impegno del Banco Alimentare.

Associazioni come Albintimilium, Croce Verde, Protezione Civile, singoli cittadini si sono impegnati per il ritiro e la distribuzione presso l’Emporio sostenendo i generosi volontari impegnati abitualmente. La sinergia con Scuola di Pace e Spes ha permesso di creare Progetti ad hoc. La sensibilità dell’assessore ai Servizi Sociali Mabel Riolfo è stata determinante in questo frangente. Anche il mondo della Ristorazione si è mosso e a tal proposto vogliamo ringraziare il Ristorante Pasta e Basta di Ventimiglia e Rio del Mulino di Rocchetta.

L’importante contributo economico dato da “Il Ponente si Muove” ci consentirà di acquistare i Beni di Prima Necessita’ fondamentali per rispondere al notevole incremento dei beneficiari.

L’ultimo ringraziamento va a tutti i Volontari della Caritas Intemelia e al Responsabile dell’Emporio Solidale Rocco Daniele Zito.