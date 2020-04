Emergenza coronavirus, “ora d’aria” per i bambini. Trapani: «Rischi alti, tuteliamo genitori e nonni»

Sanremo. Sta facendo discutere, tra favorevoli e contrari, la circolare del ministero dell’Interno diramata alle prefetture, con la quale il Viminale è andato a fornire una interpretazione specifica per la cosiddetta “ora d’aria” per genitori e figli. Secondo le indicazioni prevenienti dal governo, infatti, “da intendersi consentito, a un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”.

Un’interpretazione che ha destato le preoccupazioni dei pediatri italiani, nonostante sia provenuta da una parte di loro la richiesta di chiarimento alle istituzioni. Non fa eccezione il noto specialista sanremese e professore dell’università di Torino Gianfranco Trapani che, nella videointervista correlata all’articolo, invita alla massima attenzione, perché in gioco ci sono gli sforzi del personale medico e infermieristico e l’incolumità, non tanto dei bambini, quanto quella di genitori e nonni.

Il medico matuziano, durante il colloquio con Riviera24.it, fornisce consigli utili per gestire i minori in casa, facendo un punto anche sullo stato della ricerca in materia di infanti e Covid-19.