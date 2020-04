Emergenza coronavirus, la Work Agency di Sanremo anticipa la cassa integrazione ai propri lavoratori

Sanremo. Work Agency, prima agenzia per il lavoro nella Città dei Fiori, in questo momento di difficoltà causato dall’emergenza coronavirus ha voluto dimostrare con forte responsabilità il proprio attaccamento verso i propri dipendenti; non soltanto per il personale interno, ma anche, e soprattutto, verso la forza lavoro in somministrazione.

«In questo momento di necessità dove stiamo rivalutando certi valori come la solidarietà, nessuno deve sentirsi indietro rispetto ad altri. Ciascuno di noi deve avere il proprio vantaggio», spiega l’agenzia.

I lavoratori rappresentano l’essenza vera e propria della missione, della visione e dei valori aziendali: «Per questo motivo li abbiamo voluti tutelare come bene prezioso assoluto, garantendo a tutti il famoso vantaggio di cui abbiamo parlato».

Sin da subito l’azienda si è attivata per accedere al Trattamento di integrazione salariale e a tutte le altre forme di ammortizzatori, in modo da garantire ai propri lavoratori in somministrazione, sia a tempo determinato e indeterminato (staff-leasing), che si trovano in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, di usufruire di questo beneficio.

La Work Agency opera anticipando sia la parte retributiva che quella contributiva, infatti già il 10 aprile ha anticipato per tutti i propri lavoratori somministrati in cassa integrazione la retribuzione di marzo 2020 ed entro il 15 maggio eroghererà le spettanze del mese di aprile.

«Il Fondo di solidarietà ci rimborserà successivamente quanto erogato – spiega l’azienda – , ma nostra premura è stata far arrivare il salario ai nostri lavoratori che costituiscono con impegno la nostra grande famiglia. E allora sempre avanti, nella nostra squadra nessuno deve rimanere indietro, neppure per prendere la rincorsa. Sempre avanti verso cose grandi».