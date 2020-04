Edilizia scolastica, M5s: «Per molte scuole servono interventi per la messa in sicurezza, si aprano i cantieri»

Genova. «La seduta consiliare di ieri ha messo l’accento su una criticità del nostro territorio: benché i nostri Comuni abbiano da tempo ricevuto i fondi necessari per la messa in sicurezza dei propri edifici scolastici, non riescono a mettervi mano perché le restrizioni per far fronte all’emergenza Covid-19 hanno di fatto fermato anche le imprese edili. A sollevare la questione è stato l’assessore competente Scajola. E giustamente, aggiungo.

Con senso di responsabilità per una richiesta più che legittima, mi unisco dunque all’appello: le scuole ora sono tutte chiuse, la loro riapertura è prevista non prima di settembre e dovremmo davvero approfittare di questo vantaggio temporale, prezioso sia per piccoli lavori quanto per interventi edilizi importanti. Auspico dunque che il Governo accolga la richiesta: se a settembre le scuole riapriranno, lo facciano con tutte le carte in regola. Se lo meritano soprattutto i ragazzi e i docenti che in questi mesi hanno fatto tanti sacrifici», dichiara il vicecapogruppo regionale Fabio Tosi.