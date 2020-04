E’ morto Luciano Mantica, il cordoglio della Sanremese Calcio

Sanremo. È venuto a mancare Luciano Mantica. Il 17 maggio avrebbe compiuto 67 anni. «Innamorato della maglia biancoazzurra, da oltre cinquant’anni è stato vicino alle sorti della sua squadra del cuore. Prima tifoso sugli spalti, in casa e fuori. Poi steward all’ingresso dello stadio Comunale.

Ogni volta che la Sanremese giocava tra le mura amiche, lui, gentile e disponibile, era sempre il primo a presentarsi ai botteghini per dare una mano. Tra l’altro Federico, il nipote, gioca tra i 2010 del settore giovanile, a dimostrazione che l’amore per la Sanremese, in casa Mantica, è una questione di famiglia» – ricorda la Sanremese.

La foto, scattata lo scorso 22 dicembre, lo ritrae a bordo campo in compagnia di Enrico Vella, prima della gara con il Seravezza. «Buon viaggio Luciano! Ci mancherai tantissimo…» – dice la Sanremese.

La proprietà, la dirigenza, lo staff tecnico e i calciatori della prima squadra, e tutto lo staff del settore giovanile della Sanremese Calcio esprimono le loro più sentite condoglianze alla famiglia.