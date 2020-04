E’ morto Carlo Barbruni, il cordoglio degli Irriducibili Sanremo

Sanremo. Gli Irriducibili Sanremo esprimono sincero cordoglio per la scomparsa di Carlo Barbruni.

«Chiunque abbia vestito la maglia della Sanremese avrà per sempre un posto speciale nei nostri ricordi. Barbruni, nato a Sanremo il 10/06/1934, giocò con i biancazzurri nella stagione 1952/1953 in serie C. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia» – dicono gli Irriducibili Sanremo.