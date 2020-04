Imperia. Il suo negozio era in via Vieusseux a fianco dei portici di Oneglia. Era stato aperto negli anni Venti, Podestà calzature dal padre e portato avanti dl figlio Mario Podestà con la signora Maria Lavagna Maria, detta Rina fino all inizio degli anni ’80. il suo negozio ha servito generazioni di imperiesi

E’ mancata a Pontedassio nella casa di cura Agnesi, aveva 98 anni.