Due ettari di castagneto inceneriti a Borgomaro, non escluso il dolo

Borgomaro. E’ di due ettari di castagneto inceneriti il bilancio dell’incendio boschivo di ieri sera in località Villa San Sebastiano. Le fiamme sono divampate verso le 21, per cause in via di accertamento.

Grazie al pronto intervento dei vigli del fuoco dal Comando imperiese e dei locali volontari Aib (anti incendio boschivo) il rogo è stato domato nel giro di 3 ore, operazioni di bonifica comprese.

Non è assolutamente escluso che l’incendio abbia origine dolosa, dal momento che l’autocombustione, visti i fattori in gioco (assenza di sole, basse temperature e zona isolata) sembra un’ipotesi un po’ peregrina. Sul caso indagano i carabinieri forestali.