Dramma a Sanremo, uomo trovato morto alla Pigna

Sanremo. Un uomo di circa sessant’anni, italiano, è stato trovato morto in un appartamento in via Capitolo nel quartiere della Pigna di Sanremo. Stando a quanto si apprende, l’uomo si sarebbe impiccato. Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Secondo gli inquirenti, si tratta di un suicidio. Sembra che il sessantenne soffrisse di depressione.