Dramma a Dolceacqua, uomo si toglie la vita impiccandosi alla Cappelletta della Tramontina

Dolceacqua. Un uomo di 52 anni si è impiccato con il guinzaglio del proprio cane alla cappelletta della Madonna in zona Tramontina. A trovare il corpo è stato il presidente della protezione civile di Dolceacqua, Paolo Cammareri, che era intervenuto verso le 15 in seguito alla segnalazione di un incendio. Vedendo un fuoristrada lasciato aperto, Cammareri ha avvisato le forze dell’ordine, pensando si trattasse di un furto. Poco lontano, però, si è accorto della presenza del corpo, scoprendo la tragedia.

Sul posto sono accorsi il personale sanitario del 118, un equipaggio della Croce Azzurra Misericordia e i carabinieri. Per l’uomo, che gestiva insieme alla compagna un bar-negozio di alimentari a Rocchetta, però, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Non si sa ancora se abbia o meno lasciato dei biglietti d’addio rivolti alla famiglia. Restano al momento sconosciuti i motivi del tragico gesto.