Dramma a Camporosso, uomo trovato morto in casa

Camporosso. Un uomo di 85 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione a Camporosso. A fare la macabra scoperta è stato un familiare che ha allertato i soccorsi. Sul posto è accorso il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Azzurra, per l’anziano, però, non c’è stato altro da fare se non constatarne il decesso.

Al momento non si conoscono le cause della morte dell’uomo: l’ipotesi più probabile è che sia morto di cause naturali.