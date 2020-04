Donato Di Ponziano si dimette dalla presidenza di Civiltà Liberale, Alessandro Condò assume ad interim la carica

Sanremo. A seguito delle dimissioni di Donato Di Ponziano dalla carica di presidente di Civiltà Liberale, sarà Alessandro Condò provvisoriamente a sostituirlo.

«Desidero comunicare che, come prevede il nostro statuto, tale carica verrà assunta ad interim dal sottoscritto in quanto suo vice, fino a quando sarà possibile convocare una riunione del Direttivo nel corso della quale si procederà ad una nuova elezione.

A nome di tutti componenti del gruppo, desidero ringraziare Donato per il lavoro da lui svolto sino a questo momento, di cui faremo certamente tesoro per poter proseguire al meglio il nostro percorso» – afferma Alessandro Condò per Civiltà Liberale.