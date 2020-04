Dolcedo, domato dai vigili del fuoco dopo 4 ore vasto incendio di sterpaglie

Dolcedo. Incendio di sterpaglie nella serata di ieri in località “Cinque Burche” sulle colline intorno a Dolcedo. Per motivi ancora da chiarire si è innescato un rogo, domato dai vigili del fuoco del comando del capoluogo affiancati da una squadra della protezione civile di Imperia. Ci sono volute, però, a causa della zona impervia ben 4 ore di lavoro, dalle 20 a mezzanotte, pur non essendosi registrati danni a persone o cose.