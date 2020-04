Dolceacqua. In un momento drammatico per il commercio c’è chi ha ancora tempo per pensare a gesti di solidarietà. E’ il caso della proprietaria del ristorante pizzeria “L’osteria di Caterina“: chiusa al pubblico, come previsto dal decreto del premier Conte, Caterina non ha abbandonato la cucina e ha deciso di cucinare gratis ogni giorno piatti caldi che vengono consegnati a domicilio ai più bisognosi del paese grazie ai volontari della protezione civile di Dolceacqua. «E’ doveroso quindi ringraziare da parte mia e di tutta la comunità la signora Caterina per il suo splendido e grande gesto. Per fortuna ci sono ancora persone come te grazie», dice il volontario della protezione civile e consigliere comunale di minoranza Igor Cassini.