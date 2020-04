Dl Cura Italia, Di Muro (Lega), «Sostegno al reddito dei lavoratori frontalieri, continua nostro pressing»

Ventimiglia. «Nonostante i muri alzati dal governo e dalla maggioranza giallorossa, la Lega continua nel pressing perché vengano riconosciute misure di sostegno agli oltre 90 mila lavoratori frontalieri, 5 mila solo nella provincia di Imperia. Dopo la bocciatura dei nostri emendamenti, la maggioranza ci ha concesso di accogliere un ordine del giorno che impegna il governo a prevedere un sostegno ai frontalieri, rimasti senza adeguate misure di supporto al reddito, nel prossimo decreto di aprile.

Una magra consolazione, ma un piccolo passo avanti. Purtroppo, abbiamo dovuto riscontrare come quasi tutti i nostri emendamenti al dl Cura siano stati respinti, tra questi anche quelli presentati per i frontalieri: purtroppo il governo, che si dice dialogante e aperto alle proposte della minoranza, in realtà fa figli e figliastri, avendo recepito di fatto solo emendamenti a firma Pd, M5S e Leu. Speriamo che sull’ordine del giorno sui frontalieri non ci siano più passi indietro e che alle parole seguano i fatti». Lo dichiara il deputato della Lega Flavio Di Muro.