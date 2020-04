Diventare papà al tempo del coronavirus, incontro online con l’ostetrica dell’Asl1 Marina Santoro

Sanremo. “Travaglio, parto e… papà”, questo è il titolo della diretta video sulla pagina Facebook “Genitori in carica” a cura dell’Asl1 Imperiese e del Centro Promozione Famiglia, che si terrà questa sera alle 18.

Vivere il travaglio, come papà non è facile passando dal senso d’impotenza al desiderio di protezione, a volte anche attraverso quello, immeritato, di colpa. Alcuni piccoli suggerimenti e spunti potrebbero essere di aiuto, sopratutto adesso dove purtroppo il coronavirus impone delle limitazioni. Come avviene il parto presso l’ospedale d’Imperia, cosa possono e cosa non possono fare i papà?.

Le risposte a questa ed altre domande questa sera alle 18 sulla pagina FB “Genitori in carica” con l’ostetrica Marina Santoro del Dipartimento Materno infantile ASL1.