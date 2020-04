La Spezia. Il ponte stradale che collega la frazione di Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, ad Aulla è crollato stamane poco prima delle 10,30 per motivi ancora da chiarire. Stando alle prime e frammentarie informazioni, il ponte ha ceduto all’improvviso ed è letteralmente collassato, accartocciandosi su se stesso. Sul posto ci sono carabinieri e vigili del fuoco, al momento non è chiaro se ci siano o meno feriti, anche se pare sia rimasto coinvolto un furgoncino. Le immagini, tratte dal profilo Facebook del consigliere comunale di Genova Roberto Campi, mostrano l’entità del disastro e richiamano subito alla mente il dramma vissuto in Liguria martedì 14 agosto 2018, quando a crollare, all’improvviso, fu il viadotto sul Polcevera.

«Sono immagini che ci riportano indietro alla tragedia del ponte Morandi – ha detto l’assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Il ponte è in Toscana ma è un collegamento molto importante per tutto lo spezzino. Abbiamo già dato tutta la nostra disponibilità alla Regione Toscana in caso ci fosse necessità di supporto. C’è almeno un camioncino coinvolto con una persona rimasta ferita, vittime al momento non se ne registrano. E’ un collegamento importante che creerà problemi per i collegamenti tra Toscana e Liguria. Ora c’è da fare un’attenta riflessione sulla situazione della nostre infrastrutture, non solo della Liguria ma di tutta l’Italia».