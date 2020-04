Sanremo. «Dal Coronavirus alla corona del rosario». E’ l’iniziativa della diocesi di Ventimiglia-Sanremo per non rinunciare, anche se distanti a causa delle prescrizioni per sconfiggere il Covid-19, alla recita collettiva del rosario nel mese mariano per eccellenza: maggio.

Da venerdì primo maggio i fedeli sono invitati a recitare il rosario a partire dalle 21,00, mentre il vescovo Antonio Suetta farà altrettanto da un Santuario Mariano diverso ogni sera, visitando così l’intera diocesi.

Di seguito il calendario delle serate in cui il vescovo si recherà presso i Santuari della Diocesi per pregare:

Venerdì 1 – Sanremo Santuario Nostra Signora della Costa;

Sabato 2 – Ceriana Santuario Nostra Signora della Villa;

Domenica 3 – Riva Ligure Santuario Nostra Signora del Buon Consiglio;

Lunedì 4 – Castellaro Santuario Madonna di Lampedusa;

Martedì 5 – Bordighera Santuario Madonna di Montenero;

Mercoledì 6 – Perinaldo Santuario di Nostra Signora della Visitazione;

Giovedì 7 – Ospedaletti; Santuario di Nostra Signora delle Porrine;

Venerdì 8 – Baiardo Santuario di Nostra Signora Assunta di Berzi;

Sabato 9 – Sanremo Santuario Grotta dell’Arma;

Domenica 10 – Badalucco Santuario di Nostra Signora della Neve;

Lunedì 11 – Ventimiglia – (Roverino) Santuario della Natività di Maria Santissima;

Martedì 12 – Triora Santuario di Loreto;

Mercoledì 13 – Ventimiglia – (Fraz. Mortola Sup.) Santuario Nostra Signora dell’aria aperta;

Giovedì 14 – Isolabona Santuario di Nostra Signora delle Grazie;

Venerdì 15 – Molini di Triora (Glori) Santuario di Nostra Signora di Lourdes;

Sabato 16 – Sanremo – (Baragallo) Parrocchia di Nostra Signora del Rosario;

Domenica 17 – Ventimiglia Cattedrale di Nostra Signora Assunta;

Lunedì 18 – Sanremo – (Coldirodi) Santuario della Madonna Pellegrina;

Martedì 19 – Bordighera Parrocchia/Santuario Madonna dei Fiori;

Mercoledì 20 – Dolceacqua Santuario della Madonna Addolorata;

Giovedì 21 – Sanremo Parrocchia Santa Maria degli Angeli;

Venerdì 22 – Camporosso Santuario dell’Annunciazione (Oratorio dei Bianchi);

Sabato 23 – Pigna Santuario dell’Annunciazione (Fraz. Buggio);

Domenica 24 – Sanremo – (Fraz. Poggio) Santuario Madonna della Guardia;

Lunedì 25 – Molini di Triora – (Fraz. Corte) Santuario Madonna del Ciastreo;

Martedì 26 – Airole Santuario di Nostra Signora delle Grazie;

Mercoledì 27 – Carpasio Santuario Madonna di Ciazzime;

Giovedì 28 – Apricale Parrocchia Purificazione di Maria Vergine;

Venerdì 29 – Ventimiglia Santuario Madonna delle Virtù;

Sabato 30 – Sanremo Oratorio dell’Immacolata;

Domenica 31 – Taggia Santuario della Madonna Miracolosa.