Diano Marina, ristoranti e pizzerie che consegnano a domicilio nel mirino degli ispettori Asl

Diano Marina. Ristoranti e pizzerie che consegnano a domicilio nel mirino degli ispettori dell’Asl 1 Imperiese. Sono partiti, infatti, i controlli igienico-sanitari da parte del Servizio Igiene degli alimenti sui locali che hanno inoltrato la domanda per consegne di cibo a domicilio. La prima località a essere interessata è stata Diano Marina ma le visite proseguono a campione negli altri centri.

L’Asl aveva, infatti diramato le direttive per quanti volessero intraprendere questo servizio al fine di garantire la sicurezza dei pasti stessi.

I pasti devono essere ripartiti in contenitori monouso muniti di coperchio, di materiale idoneo al contatto per alimenti (es. cellulosa, plastica o alluminio) chiusi ermeticamente. In fase di ordinazione devono essere fornite al consumatore le informazioni in merito agli ingredienti utilizzati ma, per maggiore tutela del consumatore, su ogni contenitore dovrà essere segnalata la presenza eventuale degli allergeni di cui al regolamento 1169/11 allegato II. I contenitori monouso devono essere trasportati in contenitori isotermici dotati di coperchio, lavabili e disinfettabili, atti a mantenere la temperatura superiore ai 65°C per i pasti consegnati caldi oppure inferiore a 5°C per i pasti consegnati freddi.

A temperatura ambiente possono essere trasportati solo alimenti non deperibili (pane, prodotti da forno, prodotti di pasticceria secca)

Occorre specificare che possono preparare pasti da consumarsi caldi ma trasportati freddi (es. roastbeef e altri piatti a base di carne o pesce) solamente le strutture che dispongono di attrezzature idonee all’abbattimento rapido della temperatura .

Si ricorda che tutta la preparazione dei pasti dovrà avvenire utilizzando la mascherina oltre ovviamente alle altre usuali prassi igieniche; allo stesso modo le persone addette alla consegna dei pasti a domicilio dovranno essere dotate di mascherina e guanti monouso mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro durante la fase di consegna.