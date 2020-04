Diano Marina, il vice sindaco Za Garibaldi: «Da lunedì riaprono parzialmente i cimiteri»

Diano Marina. Da lunedì riaprono parzialmente i cimiteri del Comune di Diano Marina, sia quello principale che quelli delle frazioni (Diano Calderina, Diano Serreta, Diano Gorleri).

«Procediamo parzialmente con un’apertura spalmata – spiega Cristiano Za Garibaldi, vice sindaco di Diano Marina – per indurre la popolazione ad organizzare le visite con molta prudenza ed evitando ogni possibile assembramento; e per abituarli ad utilizzare i dispositivi di protezione come mascherine e guanti. Pian piano cerchiamo di riportare la nostra quotidianità verso la normalità».

I cimiteri saranno aperti lunedì mattina dalle 8 alle 12; mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18; venerdì mattina dalle 8 alle 12. Per il cimitero del capoluogo è consentita un’affluenza massima di 20 persone, per i cimiteri delle frazioni di 5 persone.

Sia all’interno dei cimiteri che nella fase di attesa in coda, devono essere ottemperate tutte le disposizioni della normativa vigente in materia di emergenza, tra cui evitare qualunque assembramento, tenere la distanza sociale da chiunque, utilizzare mascherine e guanti monouso.