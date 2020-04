Diano Marina, i vicini li denunciano ma si tratta di studenti dianesi in auto isolamento

Diano Marina. La loro presenza in quel monolocale non era passata inosservata ai vicini di casa: i rumori provenienti dall’appartamento de doveva essere vuoto avevano insospettito i condomini che hanno chiamato la Polizia locale. Il comandante Franco Mistretta ha subito, quindi, inviato una pattuglia che si è recata sul posto.

L’alloggio è risultato occupato, però, da una coppia di studenti universitari dianesi, poco più che ventenni di rientro da un soggiorno studio all’estero. «Pur avendo le carte in regola- spiega Mistretta- essendosi sottoposti ai controlli prima di partire hanno preferito, prima di rientrare in famiglia, auto isolarsi per non rischiare mettere a repentaglio la salute dei familiari essendo, nel frattempo transitati in aeroporto e che comunque avevano avvisato del loro rientro».

Non è andata, quindi in porto la “spiata” dei vicini che temevano l’arrivo di villeggianti delle seconde case. La storia è andata a buon fine anche se sorge un dubbio: non è dato sapere se si tratta di una coppia solo di studenti o legata anche da affetti nella vita. In questo secondo caso si capirebbe di più (eccome) la volontà di auto isolamento.