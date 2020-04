Diano Marina, donna fermata dai vigili: aveva la mascherina fatta con la coppa di un reggiseno

Diano Marina. Nel corso di un controllo i vigili urbani della Città degli Aranci hanno fermato una donna, non più giovanissima, che si recava a fare la spesa con regolare autocertificazione.

Gli agenti, però, hanno notato che al posto della classica mascherina ne indossava una realizzata con la coppa di un reggiseno, un metodo ingegnoso, un po’ casalingo per provvedere a creare una protezione al virus.

«Non so quale sia l’efficacia protettiva – spiega il comandante Franco Mistretta – sicuramente ne è vietata la vendita ma non me la sono sentita di assumere provvedimenti».

La mascherina “fai da te” era fermata con un elastico attaccato alle due estremità.