Diano Marina, decisi i criteri di assegnazione dei buoni pasto per l’emergenza Covid

Diano Marina. Riunione di giunta straordinaria in teleconferenza per stabilire i criteri di distribuzione dei buoni pasto alimentari, per un totale di 32 mila euro, ricevuti dal governo. I buoni spesa saranno utilizzabili presso 4 supermercati individuati in collaborazione con Confcommercio.

«La somma assegnata -spiega il sindaco Giacomo Chiappori – deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per acquistare generi alimentari di prima necessità, con l’esclusione delle bevande alcoliche, apparecchiature elettroniche e ricariche telefoniche presso i supermercati del territorio comunale».

Sono esclusi da tale forma di sostegno i nuclei familiari al cui interno risultano essere presenti soggetti assegnatari di altre forme di beneficio economico pubblico, ad esempio reddito di o altro contributo erogato a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica. Non è prevista in nessun caso l’erogazione diretta di somme di denaro.

L’utente potrà compilare il modulo di autocertificazione scaricandolo dal sito del Comune: www.comune.dianomarina.im.it o ritirarlo presso l’Ufficio URP, aperto tutte le mattine dalle ore 10 alle 13 consegnandolo allo stesso ufficio o inviandolo via e-mail a:

protocollo@comune.dianomarina.im.it

Per scaricare il modulo di autocertificazione cliccare sotto

Autocertificazione

L’utente sarà contattato tempestivamente dalle assistenti Sociali in servizio, per la consegna del

buono che darà diritto alla spesa alimentare autorizzata. L’amministrazione comunale dianese, consapevole del momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo, anticipa che verranno semplificate al massimo le procedure per la concessione dei buoni spesa e che si procederà con la massima rapidità consentita.

Lunedì 6 aprile alle 11 in modalità mista, presenza fisica in aula consiliare e in viedoconferenza, si terrà la seduta del consiglio comunale. All’ordine del giorno, Bilancio e Pud. Nella giunta di ieri è stata decisa anche la messa in aspettativa di un agente di Polizia municipale che lo ha chiesto per assistere i genitori anziani e la nomina del legale genovese Daniele Granara per resistere a un ricorso al Tar.