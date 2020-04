Diano Marina. I vigili di Diano Marina nella serata di ieri hanno elevato un verbale di 400 euro a un turista bergamasco che ha raggiunto la sua famiglia nonostante il divieto.

E’accaduto in una villetta in località Giaiette, a seguito della segnalazione di vicini e delle attività di monitoraggio delle luci accese eseguite dagli agenti agli ordini del comandante Franco Mistretta. A tradire l’uomo che, tra l’altro, si era già rivolto al Comando per chiedere un parere, è stata la presenza dell’auto.

Una pattuglia continua a presidiare l’uscita al casello autostradale dell’A10, mentre la vigilanza sulla passeggiata interdetta per ordinanza del sindaco Giacomo Chiappori, ci sono i volontari dell’Accademia Kronos, guardie ambientali che solitamente si occupano di verificare il corretto conferimento dei rifiuti. Il loro compito è quello di allertare i pubblici ufficiali.