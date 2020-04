Diano Marina, assegnati al Comune fondi da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare

Diano Marina. Si informa la cittadinanza che con ordinanza della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al Comune sono stati assegnati fondi da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, da impiegare esclusivamente per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

L’assegnazione dei buoni spesa o dei prodotti avverrà in favore dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici legati all’emergenza e in stato di bisogno, per soddisfare le loro necessità più urgenti ed essenziali. Sono esclusi da tale forma di sostegno i nuclei familiari al cui interno risultano essere presenti soggetti assegnatari di altre forme di beneficio economico pubblico (esempio: Reddito di cittadinanza, REI, SIA, BONUS, o altro contributo erogato a qualsiasi titolo da altra amministrazione pubblica).

La somma assegnata deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per acquistare generi alimentari di prima necessità, di prodotti per l’igiene personale e della casa con l’esclusione delle bevande alcoliche, apparecchiature elettroniche e ricariche telefoniche presso i supermercati del territorio comunale. Non è prevista in nessun caso l’erogazione diretta di somme di denaro.

L’utente potrà compilare il modulo di autocertificazione scaricandolo dal sito del Comune: www.comune.dianomarina.im.it o ritirarlo presso l’Ufficio URP, aperto tutte le mattine dalle 10 alle 13 consegnandolo allo stesso ufficio o inviandolo via e-mail a:

protocollo@comune.dianomarina.im.it

L’utente sarà contattato tempestivamente dalle Assistenti Sociali in servizio, per la consegna del buono che darà diritto alla spesa alimentare autorizzata. L’Amministrazione comunale, consapevole del momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo, anticipa che verranno semplificate al massimo le procedure per la concessione dei buoni spesa e che si procederà con la massima rapidità consentita.

L’Autocertificazione