Diano Arentino, i vigili del fuoco salvano un oliveto dalle fiamme

Diano Arentino. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco scongiura la distruzione di un oliveto.

E’ successo ieri sera verso le 20.30 vicino alla frazione di Diano Serreto in località Muratori. Lì, un incendio di sterpaglie, divampato per cause da stabilire, stava lambendo una discreta porzione di terreno dove cresce l’albero simbolo del nostro entroterra.

Fortunatamente, i pompieri dal Comando di Imperia, hanno avuto ragione delle fiamme in poco meno di un’ora.