Decreto liquidità, Amaie Energia avvia manifestazione d’interesse

Sanremo. Amaie Energia e Servizi s.r.l. rende noto che sul proprio sito istituzionale, nella sezione “ Amministrazione trasparente “, “Bandi di gara “, “Manifestazioni di interesse in corso “, è presente l’“avviso di ricerca, in base ai criteri di cui all’art. 4 del D.Lgs.vo 50/2016, di Istituto Bancario per l’ottenimento di finanziamento a sensi dell’ articolo 1 del decreto legge 23/2020”, contenente le informazioni per la proposizione delle candidature da parte degli istituti di credito.

Costituiranno criteri valutativi, nella scelta dell’istituto finanziatore:

1) la disponibilità a erogare anticipazione di 1,5 milioni entro il 15 giugno p.v. come da punto 2.4 del “Manuale Operativo – Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche”: punti 40;

2) il miglior tasso applicato: punti 35; (qualora dovesse nel prosieguo rilevarsi che il tasso dei finanziamenti richiesti è stabilito in forma omogenea, per legge, e quindi non suscettibile di scelta da parte dell’Istituto offerente, i 35 punti verranno ri-attribuiti proporzionalmente agli altri due criteri valutativi)

3) l’impegno ad espletare l’istruttoria nel minor tempo, mediante l’indicazione del termine conclusivo dell’istruttoria: punti 25.