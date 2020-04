Dall’emergenza coronavirus alla Fase 2. Intervista a 360° al sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra

Riva Ligure. Fase 2 , riaperture, emergenza coronavirus, ospedale unico, dehor e turismo. Questi sono tra i punti più salienti trattati, oggi pomeriggio, in un’intervista in diretta con il sindaco Giorgio Giuffra, che ha anche confermato la chiusura della ciclabile fino al 4 maggio e la riapretura del servizio take away per bar e ristoranti.

Il primo cittadino rivese ha spiegato ai nostri microfoni come ha agito (e perché) durante le delicate fasi della “quarantena”.