Covid-19, Mulè (Forza Italia): «Alla Croce Rossa donato tutto il necessario per lavorare in sicurezza. Ora i buoni spesa»

Imperia. «Giuseppe Giannattasio, il responsabile della Croce Rossa di Imperia, mi ha comunicato che sono state consegnate le ultime 160 tute (kit completo) sulle 200 da me donate insieme a 100 litri di gel igienizzante a chi in prima linea non fa soltanto assistenza ma fa concretamente un‘opera di concreta testimonianza e solidarietà per chi è solo e in difficoltà.

Sono degli eroi che mettono a rischio la loro salute per difendere quella degli altri. Ma è ancora troppo poco, l’impegno deve essere trasversale su tutti i fronti, su quello della sicurezza, della salute, dell’economia, dei lavoratori e delle famiglie: lo continuerò a fare con un’azione politica e parlamentare incessante. Ma intanto c’è’, anche in provincia di Imperia, necessità di dare aiuti immediati a chi non riesce fintanto a sfamarsi. Non possiamo aspettare il governo, bisogna caricarsi anche di questa responsabilità ognuno per quel che può».

Lo afferma il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, eletto nel collegio di Imperia, e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.