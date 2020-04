Costruire una girandola per la lotta all’autismo, il video della Scuola Rubino

Sanremo. La battaglia per la sensibilizzazione dei problemi legati all’autismo è al centro della campagna rilanciata dalla scuola Rubino che, per coinvolgere alunni e genitori fermi a casa per l’emergenza coronavirus, vuole invitare tutti loro a costruire una girandola fai da te, da esporre fuori dai propri balconi come simbolo della lotta contro questa odiosa patologia che affligge i più piccoli.

La girandola, strumento a vento, viene reinterpretato come simbolo della campagna per ricordare la voglia di giocare, la spontaneità e l’energia della fanciullezza. Con questo spirito è utile guardare al futuro, a maggior ragione in questo periodo di crisi.

L’idea dei professori della Rubino è di preparare questa semplice girandola per esporla sui balconi. «Perché anche se lontani – spiegano dall’istituto – possiamo e dobbiamo stare vicini a coloro che in questo momento vivono un doppio isolamento. Con la speranza che un lieve vento soffi via la nebbia che ci avvolge e ci renda “visibili” portando a tutti un sorriso e il nostro abbraccio».