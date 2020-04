Coronavirus, vicepresidente Regione Liguria Viale: «Implementare utilizzo tecnologia nelle Rsa»

Genova. Si è svolto questa mattina l’incontro tra la vicepresidente e assessore regionale alla sanità Sonia Viale e le organizzazioni sindacali dei pensionati e delle pensionate (CGIL-SPI, CISL-FNP e UIL pensionati) per affrontare il tema degli interventi urgenti nelle RSA.

La riunione è stata richiesta per portare all’attenzione dell’assessore il punto di vista delle famiglie e degli ospiti che vivono una situazione di particolare fragilità, anche per via della solitudine.

«Nel corso della video-conferenza ho illustrato ai sindacati le azioni messe in campo da Regione Liguria sul fronte dell’emergenza nelle RSA – spiega la vicepresidente Viale – Tenendo conto che l’obiettivo principale è quello di garantire la continuità assistenziale anche dove si sono verificate criticità. Con Alisa, presente alla riunione , abbiamo ascoltato le richieste dei sindacati , alcune le trasmetteremo agli Enti gestori per fare in modo che vengano il più possibile mantenute le relazioni umane tra gli ospiti e le famiglie, facendo uso della tecnologia».

In questo momento almeno il 60 per cento delle strutture risulta non essere stato colpito dal contagio, questo dovrà essere di stimolo per introdurre modifiche migliorative e mettere a fattor comune le buone pratiche che ci sono state, con un percorso condiviso in cui Regione, enti gestori e sigle sindacali sapranno dimostrare che unendo le proprie forze si ottengono risultati migliori.