Coronavirus, Viale: «Rsa Julia a Sanremo è dedicata a persone negative, nuova cantonata Pd»

Sanremo. «Errare è umano, perseverare è diabolico. Dopo la cantonata presa sul numero di tamponi che il governo avrebbe inviato alla Liguria, in relazione a quelli effettuati, oggi ne registriamo un’altra: la Rsa Julia del gruppo Emera, individuata dalla Asl1, è dedicata infatti a persone negative al Covid-19.

Non è dunque la struttura da dedicare ai pazienti positivi al coronavirus, per cui il direttore generale Prioli si è attivato da tempo, chiedendo la disponibilità alle Rsa del territorio imperiese. Consiglio agli esponenti del Pd di studiare di più e approfondire le questioni, perché troppe volte ormai parlano di ciò che non conoscono”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale replica agli esponenti del Partito Democratico sulla struttura sanremese.

«Ricordo che già dal 27 febbraio – prosegue Viale – la Asl1 aveva indicato la struttura alberghiera dell’Esercito a Sanremo come idonea per l’accoglienza delle persone Covid positive in sorveglianza attiva. Purtroppo questa soluzione non è andata in porto.

E ricordo anche il mancato accordo con la Fondazione Borea per l’accoglienza di pazienti positivi sia in dimissione protetta dagli ospedali sia provenienti dalle Rsa. Oggi il Pd dimostra di non conoscere le problematiche del territorio imperiese, cercando in modo molto scorretto di arrogarsi meriti che non ha. Certamente non ne hanno bisogno i cittadini e neppure i sindaci del territorio che sono impegnati per trovare una soluzione

Ritengo oltremodo vergognoso – conclude Viale – che consiglieri regionali facciano opposizione in questo modo, senza mai approfondire le questioni, ma semplicemente leggendo, e anche male, i quotidiani al mattino».