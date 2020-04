Coronavirus, verso la fase 2: ecco come si riorganizza la vela

Genova. La Federvela continua a lavorare in smart working e affronta le diverse sfide poste dall’emergenza sanitaria in corso. Mentre si inizia a parlare di Fase 2, a cavallo della Pasqua il presidente FIV Francesco Ettorre ha voluto incontrare le associazioni di Classe e gli organizzatori delle principali regate, per fare il punto sulle ipotesi di date e modalità della riapertura dei Circoli Velici e quindi le prospettive di una revisione del calendario della Vela 2020.

Due diverse e molto affollate riunioni in videoconferenza hanno riguardato sia tutte le associazioni di Classe che gli organizzatori delle maggiori regate d’altura e offshore, per un totale di oltre 100 partecipanti: uno spaccato di alcune componenti più rappresentative dell’attività velica.