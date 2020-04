Coronavirus, Vallecrosia riapre cimitero e consente l’accesso alle spiagge

Vallecrosia. In relazione al Dpcm del 26 aprile 2020 e a seguito dell’ordinanza regionale 22/2020 del 26 aprile con la quale il Presidente della Regione Liguria ha autorizzato alcune attività, il sindaco Armando Biasi ha disposto la riapertura al pubblico del cimitero comunale, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, consente dalle 6 alle 22 la pesca sportiva e ricreativa in mare in modo individuale lungo la “battigia” e consente il libero accesso alle spiagge, dalle 6 alle 22.

Di istituire nella parte perimetrale di uso pubblico della Casa di Riposo Rachele-Fondazione Zitomirski un corridoio di sicurezza della larghezza di 200mt atto ad impedire l’accesso a veicoli e persone.

Rimangono chiusi invece parchi e giardini pubblici e vieta l’utilizzo delle zone attrezzate ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione in tutte le aree verdi pubbliche.

