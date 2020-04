Coronavirus, Vallebona tra i comuni imperiesi scelti per la banda ultralarga di Tim

Vallebona rientra nella lista dei 700 comuni italiani scelti da Tim per accelerare lo sviluppo della banda larga per far fronte all’emergenza Covid-19. Lo comunica il Comune di Vallebona.

L’iniziativa, che rientra nell’ambito di un importante programma nazionale che già rende disponibili i collegamenti in fibra ottica nelle “aree bianche” di 21 comuni distribuiti sull’intero territorio regionale, ha l’obiettivo di dare attuazione alle disposizioni emergenziali arrivate dalle principali Istituzioni e Autorità del Paese, riferimento all’articolo 82 del decreto “Cura Italia” per l’emergenza Covid-19.

«Un’occasione per il nostro Comune che vede una squadra di dipendenti Tim a disposizione di quei cittadini che necessitano di servizi di telecomunicazione/internet/contenuti e che potranno essere supportati da remoto, attivando offerte ed approfondendo le richieste – spiegano dal Comune di Vallebona – Grazie a questo importante programma, un sempre maggiore numero di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni è abilitato a servizi a banda ultralarga fino a 200 Mbps per soddisfare la crescente domanda di connettività nelle zone rurali e a bassa densità abitativa del paese, anche nell’ottica di sostenere lo smart working».

Oltre a Vallebona, i comuni della provincia di Imperia interessati dagli interventi nelle aree bianche saranno Camporosso, Cervo, Pieve di Teco e Santo Stefano al Mare.