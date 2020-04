Coronavirus, Vallebona segue nuove direttive di Toti: «Cimitero aperto, sì a corsa e bici da soli»

Vallebona. Il Comune segue le nuove disposizioni emanate dal governatore ligure Giovanni Toti grazie alle quali si sbloccano diverse attività e si concedono nuove libertà di spostamento a partire da oggi, 27 aprile.

«L’ordinanza di Regione Liguria in vigore dalla mezzanotte di oggi alle 24 del 3 maggio consente a bar, ristoranti e pasticcerie di vendere i loro prodotti in modalità da asporto. Passeggiate all’aria aperta, corsa, giri in bicicletta, passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica saranno possibili dalle 6 alle 22 in modo individuale» – fa sapere il Comune di Vallebona.

«E’ possibile la coltivazione del proprio orto all’interno del territorio regionale, il commercio al dettaglio di prodotti florivivasitici, l’allenamento e addestramento di cavalli in modalità individuale, l’allenamento e addestramento dei cani in aree autorizzate, la manutenzione delle imbarcazioni di proprietà che si trovano nel territorio regionale da parte dei residenti in Regione Liguria. Il cimitero è aperto» – sottolinea il Comune.

«Permessi lo spostamento individuale per i residenti di Regione Liguria verso le loro seconde case che si trovano sul territorio regionale per attività di manutenzione e gli spostamenti in macchina con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore purché sia residente (o domiciliato) con il guidatore. Gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con due persone, solo se residenti (o domiciliate) insieme» – specifica.