Vallebona. E’ iniziata questa mattina la distribuzione delle mascherine ai residenti.

In piena emergenza sanitaria a causa del coronavirus il sindaco Roberta Guglielmi, insieme ai consiglieri comunali e ai volontari della protezione civile, dalle 10 alle 12, hanno consegnato le mascherine, donate in parte dall’Associazione “Il Ponente si muove” e in parte dall’Amministrazione comunale, in diversi punti del territorio: al parcheggio del cimitero, all’incrocio viale Europa con viale Repubblica (ponte di Belauda), in strada Maciurina all’incrocio con strada Sasciu, al piazzale viale Repubblica all’incrocio con via San Bernardo, in piazza Libertà (ingresso paese), nel centro storico (piazza Rossi Nicola), in via Matteotti – chiesa Madonna della Neve e all’ingresso di via Ciotti.

La distribuzione continuerà nel pomeriggio dalle 16 alle 17.