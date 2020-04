Ospedaletti. «Un piccolo gesto per una grande causa». L’impresa Dell’Arena srl di Ospedaletti descrive con queste parole la propria azione di sostegno a favore della Croce Rossa di Sanremo, a cui ha deciso di donare un’importante cifra di denaro per sostenerla nel miglior modo possibile durante questa fase di emergenza causata dal coronavirus.

Era il 9 marzo scorso quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiarava il lockdown dell’Italia, piombata da soli pochi giorni nell’incubo del Covid-19 e, ad un mese esatto di distanza, inizia ad intravedersi una flebile luce in fondo al tunnel.

É stato un mese in cui gli imprenditori del Paese, nonostante il periodo di grave difficoltà, hanno appoggiato in ogni modo possibile ospedali, medici, infermieri, Protezione Civile e soccorritori donando dispositivi medici, denaro e ogni genere di attrezzatura per far sentire la propria vicinanza a tutti coloro che stanno combattendo faccia a faccia contro il nemico invisibile che ci ha paralizzati da Nord a Sud.

«L’impresa Dell’Arena srl in questa fase ha deciso di non restare a guardare, ma sostenere in prima persona i soccorritori della Cri sanremese per dire “Grazie” per il loro impegno quotidiano a favore di coloro che hanno più bisogno», afferma il titolare Geometra Cristian Dell’Arena.