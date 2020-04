Coronavirus, Ugl Sanità Liguria: «Non dimentichiamo gli autisti soccorritori, eroi silenziosi della lotta al Covid-19»

Genova. C’è un esercito di eroi silenziosi che da quando il Covid-19 ha aggredito l’Italia non arretra di un centimetro servendo l’Italia e suoi cittadini.

«Tra loro – dichiara Giorgio Strano, segretario regionale della UGL Sanità Liguria – vogliamo oggi mettere in risalto la figura degli autisti soccorritori. Eroi al pari degli altri operatori della sanità. Per questo vorremmo che

anche il loro lavoro venisse premiato non solo dalle parole ma anche dai fatti. In alcune regioni sono già stati stanziati emolumenti straordinari da riconoscere ai lavoratori impegnati nella lotta al Covid-19 e anche in Liguria chiediamo vengano riconosciuti. Vogliamo però che siano coinvolti anche gli autisti soccorritori che continuano a prestare il loro servizio con dedizione e professionalità».