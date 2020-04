Coronavirus, trattamenti gratuiti per distendere le tensioni di medici e infermieri: l’iniziativa della riflessologa ventimigliese Stefania Virno

Ventimiglia. Un trattamento di riflessologia plantare gratuito per distendere le tensioni accumulate in questo periodo.

É questa l’iniziativa della riflessologa ventimigliese Stefania Virno a favore di medici, infermieri e operatori socio sanitari che in queste settimane stanno lottano in prima linea per sconfiggere il Covid-19.

«Sono figlia di un medico e ho diversi affetti tra coloro che in questo momento stanno combattendo il coronavirus – racconta Stefania – . Mi ha colpita molto un articolo letto la settimana scorsa in cui un’infermiera scriveva “Ci definiscono eroi, ma è il nostro lavoro, è normale”. Mi ha fatto riflettere. Sicuramente è il loro lavoro, ma sono persone come noi, con le loro ansie e paure», racconta Stefania.

«Una volta finita l’emergenza, quando potrò riaprire lo studio, mi piacerebbe offrire un trattamento base di trenta minuti a tutti coloro che hanno lavorato nella provincia di Imperia. É un mio piccolissimo modo per ringraziarli».

Per contattare Stefania Virno: email studioriflessologico@gmail.com, telefono 335 8499898.