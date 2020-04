Coronavirus, Toti sulla Fase 2 uguale per tutti: «Non sta né in cielo né in terra, ogni territorio ha le sue esigenze»

Genova. «Il fatto che il Governo possa decidere un trattamento identico su materie per le quali le Regioni hanno la competenza legislativa talvolta esclusiva certamente sempre concorrente è una cosa che non sta né in cielo né in terra».

Lo ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante un collegamento con Radio 1 a proposito della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, in partenza lunedì 4 maggio su tutto il territorio nazionale.

«Ogni territorio ha le sue esigenze, le sue priorità, la sua situazione. La Liguria si è avviata con prudenza verso la Fase 2 – ha scritto il governatore sul suo profilo Facebook -. Il Governo non può impedire alle regioni di rispondere al proprio territorio. Anzi, dobbiamo dare risposte a persone che stanno aspettando e finendo i loro soldi. Abbiamo scritto al Presidente Mattarella e al Premier Conte: non si può decidere tutto da Roma».