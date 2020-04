Coronavirus, Toti: «Parte distribuzione di mascherine alle categorie produttive»

Genova. Partirà domani alla Fiera del Mare di Genova la consegna alle categorie produttive di 650 mila mascherine delle 920 mila in arrivo a Malpensa dalla Cina e destinate alla Liguria. Grazie ai fabbisogni che l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti ha registrato in un confronto continuo con le categorie produttive liguri, domani partirà la distribuzione, dalle 15 alle 20, ai magazzini della Protezione Civile collocati per l’emergenza coronavirus alla Fiera del Mare, direttamente alle Associazioni di categoria che ne hanno fatto richiesta.

Un contributo fattivo con il mondo del lavoro e soprattutto con coloro che in questi giorni hanno continuato a produrre per il paese. Le restanti mascherine verranno invece destinate alla Protezione Civile regionale e alla sanità.

«Fino ad oggi le consegne alla Liguria dei dispositivi di protezione individuale dal governo sono state assolutamente insufficienti – ha specificato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – e Regione Liguria ha dedicato tutti i propri approvvigionamenti diretti alla sanità. Oggi che le linee di rifornimento messe in piedi grazie alle centrali di acquisto regionali ci stanno consentendo di reperire un numero maggiore di dispositivi di protezione abbiamo deciso di allargare la distribuzione. Le mascherine di oggi sono frutto dei nostri buoni rapporti con rappresentanti cinesi di aziende di spedizione liguri e per questo li ringraziamo. Con questi arrivi riusciamo a rispondere alle esigenze delle categorie produttive e contiamo nei prossimi giorni di dare una risposta anche ai cittadini».