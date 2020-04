Coronavirus, Toti apre a take away, passeggiate e sport. Domenica nuova ordinanza in Liguria

Genova. «Stiamo lavorando a un’ordinanza che domani pomeriggio vi illustreremo e diventerà legge regionale con la quale consentiremo un po’ di cose». Lo ha detto il governatore Giovanni Toti annunciando una nuova ordinanza con la quale permetterà ad alcune attività di ripartire, anche solo parzialmente, e con le dovute cautele.

«La nostra filosofia è semplice: cominciare a mettere il naso fuori casa, in sicurezza – ha spiegato il presidente della Regione Liguria, – Anche perché troppi giorni di immobilità e mancanza di elioterapia possono essere nocivi e provocare malattie».

Il documento ufficiale non è ancora pronto, ma in attesa che si pronunci il governo centrale, il prossimo 4 di maggio (ultimo giorno, al momento, di lockdown) la Liguria è pronta a ripartire, anche se solo gradualmente.

«Lo abbiamo deciso siccome riteniamo che ci siano le condizioni per dare una mano a chi sta soffrendo dal punto di vista economico – ha detto Toti – Anche perché dobbiamo abituarci a stare lontani e usare mascherine in determinati luoghi».

Da lunedì 27 aprile, ha anticipato il governatore «permetteremo a tutti i ristoranti, le pizzerie, gli artigiani che producono cibo, la possibilità non solo di consegnarlo a casa, ma anche di fare take away». I negozi non potranno riaprire, così come non potranno riaprire ristoranti e bar: questo perché solo il governo centrale potrà stabilirlo. Ma chi ha un locale potrà vendere ai clienti in modalità d’asporto.

E non è tutto. «Abbiamo deciso di consentire un po’ di moto alle persone», annuncia Toti. Da lunedì via libera a jogging, giri in bici e Mountain bike anche lontano dalla propria casa. Permesse inoltre le passeggiate all’interno del proprio comune, sempre però mantenendo le distanze. Le attività si potranno fare in solitaria. Sarà l’occasione, spiega il governatore, «anche per portare fuori quei poveri bambini che teniamo segregati da settimane».

Sì ad (alcuni) hobby: «Si potrà tornare a pescare, ad esempio, perché è una attività che si fa in solitaria. E si potrà anche andare a cavallo».

In forse l’apertura delle toilettature per cani: «Ci stiamo riflettendo, ma non voglio fare promesse perché domani avremo un tavolo di confronto con molti uffici. Io penso che non ci siano problemi visto che i cani non trasmettono il virus».

Restano chiusi parrucchieri e centri estetici. «Avevamo pensato di poter acconsentire al lavoro a domicilio per gli operatori del settore – ha detto Toti – Visto che c’è tutto un lavoro in nero di persone, magari non autorizzate, magari senza professionalità, che in questo momento ne approfittano. Questo ha scontentato molte persone e quindi evidentemente non lo faremo: lasceremo tutto così, aspettando che decida il Governo».