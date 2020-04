Coronavirus, stabile il numero di nuovi casi in Liguria. 29 morti nelle ultime 24 ore

Genova E’ di 4872 il numero di persone positive in Liguria, 16 più di ieri, 925 in provincia di Imperia.

Il totale test effettuati è 39.563, 1721 più di ieri. In Asl1 ci sono 145 pazienti in ospedale, di cui 15 in terapia intensiva, -4 rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare rimangono 2590 persone (-2 di ieri). I clinicamente guariti sono 1435, 45 più di ieri, con 2 test consecutivi negativi 1225, 79 più di ieri.

Sempre alto il numero dei decessi: 29 nelle ultime 24 ore.