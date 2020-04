Coronavirus, sono 154 i pazienti ricoverati al San Martino

Genova. Sono 154 i pazienti ricoverati per infezione da Covid-19 al San Martino di Genova. Di questi, 16 sono ricoverati in Malattie Infettive, 21 nelle 3 rianimazioni del Policlinico, altri 6 pazienti in sub intensiva; 12 al Padiglione 10, 61 al Padiglione 12, 16 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 19 al Maragliano. Tre nuovi ingressi sono in attesa di essere destinati nei reparti.