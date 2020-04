Tutti i numeri

Coronavirus, solo 11 contagi oggi in Regione Liguria. E’ record positivo dall’inizio dell’emergenza

In totale oggi ci sono stati 29 decessi. Calano ancora gli ospedalizzati in terapia intensiva in provincia di Imperia

Genova. Solo 11 contagi registrati in più di ieri. E’ questo il dato principale del bilancio quotidiano che il ministero fa sull’emergenza coronavirus, diviso provincia per provincia. Su un totale di test effettuati pari a 29322 (1141 più di ieri), i positivi in Liguria sono 4615, quindi solo 11 più di ieri. PROVINCIA n.casi SAVONA 610 LA SPEZIA 459 IMPERIA 873 GENOVA 2673 altro/in fase di verifica 0 TOTALE 4615 Ospedalizzati Di cui in Terapia Intensiva Differenza ospedalizzati TOTALI da giorno precedente Ospedalizzati 1006 105 4 ASL1 159 15 -4 ASL2 155 12 -6 Ospedale Policlinico San Martino 226 31 17 Ospedale Evangelico 52 5 -3 Ospedale Galliera 117 5 -1 Ospedale Gaslini 2 0 -2 ASL3 globale 160 19 4 ASL 3 Villa Scassi 153 19 1 ASL 3 Gallino 5 0 1 ASL3 Micone 1 0 1 ASL3 Colletta 1 0 1 ASL4 globale 54 8 3 ASL4 Sestri Levante 52 8 1 ASL4 Lavagna 2 0 2 ASL5 81 10 -4 Al Domicilio (isolamento domiciliare) 2406 (49 in meno di ieri) Clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) 1203 (56 più di ieri) GUARITI CON 2 TEST CONSECUTIVI NEGATIVI 789 (73 più di ieri) Soggetti in sorveglianza attiva ASL n. ASL 1 435 ASL 2 826 ASL 3 569 ASL 4 387 ASL 5 431 Liguria 2648 Deceduti 895 (29 più di ieri)