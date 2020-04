Coronavirus, Sergio Tommasini (Liguria Popolare): «Serve una cabina di regia trasversale»

Sanremo. Le dichiarazioni di Sergio Tommasini, capogruppo in consiglio comunale di Liguria Popolare:

«Ieri abbiamo avuto un buon confronto digitale in conferenza capigruppo. Il Sindaco ha sintetizzato le misure fino ad ora adottate e abbiamo avuto modo di esprimere le nostre opinioni su alcuni temi. Un tema comune era il rispetto delle regole e lo stare a casa.

Per quanto mi riguarda ho chiesto lumi sulla spesa sociale che da lunedì partirà come strumento di sostegno, alla situazione dei balneari, alla possibilità di posticipare il palazzetto dello sport per non disperdere risorse in questo momento, al marketing turistico per affrontare una potenziale stagione estiva anche se non conosciamo ancora le regole e restrizioni, alla pulizia delle strade dove ho colto il momento di ringraziare anche tutti gli operatori ambientali.

Penso ci sia bisogno di ufficializzare una cabina di regia. Il sindaco ha parlato di andare oltre gli steccati ideologici e dare una mano. In questo momento propongo allora di andare oltre. Si uniscano le forze migliori e si formi un gruppo di lavoro trasversale dove ognuno possa effettivamente fare la sua parte. Proporre e riflettere insieme.

Non si tratta di esautorare l’attuale maggioranza, ma di allargare la base propositiva di coloro che vogliono partecipare alle decisioni per la propria città. In questo momento delicato meglio assumersi tutti delle responsabilità anziché accentrare a se le decisioni e comunicare a giochi fatti».