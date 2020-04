Coronavirus, riavvio delle attività il 4 maggio. Alcune riapriranno dal 27 aprile

Roma. Ripartenza delle attività produttive dal 4 maggio, con alcune singole eccezioni che potrebbero già riaprire dal 27 aprile. E’ lo schema concordato questa mattina, a quanto si apprende, nelle riunioni a Palazzo Chigi. Lo scrive l’agenzia Ansa.

Secondo quando si apprende, l’idea, su cui il governo si confronterà nel pomeriggio con le parti sociali, è far tornare al lavoro i cittadini dopo il 3 maggio ma, come già avvenuto nelle scorse settimane, si raccoglieranno le sollecitazioni su singoli settori, come la produzione di macchine agricole e industriali, che potrebbero essere autorizzati a ripartire prima.