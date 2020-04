Coronavirus, riapre il cantiere del Larvotto: «Essenziale per lo sviluppo del Principato»

Monaco. Una «decisione ben ponderata». E’ così che il direttore della comunicazione definisce la scelta di riaprire il quartiere del Larvotto: che porterà Monaco a estendersi sul mare per recuperare quello spazio che in città ormai manca. «Si tratta di un progetto fondamentale per lo sviluppo del Principato», si legge.

La riapertura avverrà a determinate condizioni vista l’emergenza coronavirus che non ha lasciato indenne il Principato. Lo spiega il consigliere del governo monegasco e Ministro Marie-Pierre Gramaglia che ha illustrato nel dettaglio le condizioni rigorose per la ripresa del cantiere dove lavorano dai 40 ai 60 operai, in un’area, come è sottolineato, che oltre a essere molto vasta non si trova nel cuore della città.

Anzi, secondo il principato, il cantiere diventerà un punto di riferimento in termini di condizioni di sicurezza sanitaria. Tra le prescrizioni: la misurazione della temperatura corporea di chi accede al cantiere. E ancora: guanti e mascherine obbligatorie. Obbligo di consumare i propri pasti all’interno dell’area e pulizia approfondita di attrezzature e mezzi.