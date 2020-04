Coronavirus, Raduno di Vele d’Epoca 2020 a Imperia rischio annullamento

Imperia. A rischio l’edizione del 2020 del raduno delle Vele d’ Epoca che avrebbe dovuto tenersi dal 10 al 13 settembre. «Per prendere una decisione definitiva – dice il presidente di Assonautica Enrico Meini – attendiamo il decreto della Fase 2, quello del dopo 4 maggio. Sono arrivate iscrizioni ma solo da parte di equipaggi italiani. Il problema riguarda tutto il mondo diportismo che finora è stato trascurato.

La maggior parte delle manifestazioni nautiche in Italia e non solo previste in agosto sono già saltate. I problemi maggiori riguardano la ricerca degli sponsor e la gestione del pubblico in banchina per non parlare degli equipaggi la maggior parte dei quali arrivano dall’estero.

Una delle ipotesi al vaglio è quella di limitare l’edizione del 2020 alla sola parte sportiva che si svolge in mare, ma anche in questo caso non sono poche le controindicazioni e le difficoltà. Il Raduno proprio da quest’anno aveva ripreso la cadenza originaria annuale ma rischia seriamente di essere rinviato al 2021.